Mut zum Helfen: Die ganze Serie im Überblick

Ein Notfall kann jeden treffen – und zwar häufiger, als viele glauben. Allein in Niederösterreich mussten im Jahr 2024 rund 131.200 Menschen nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt werden. Das entspricht etwa 360 Verletzten pro Tag. Besonders überraschend: Fast die Hälfte aller Unfälle passiert nicht im Straßenverkehr, sondern im eigenen Zuhause. Genau deshalb hat die „Krone NÖ“ gemeinsam mit Samariterbund und Rotem Kreuz die große Erste-Hilfe-Serie ins Leben gerufen.