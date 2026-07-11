Mut zum Helfen: Die ganze Serie im Überblick

Vom richtigen Notruf bis zur Wiederbelebung: Gemeinsam mit Samariterbund und Rotem Kreuz hat die „Krone NÖ“ in 33 Videos und Beiträgen die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen verständlich erklärt. Zum Abschluss der Serie „Helfen rettet Leben“ finden Sie hier noch einmal alle Folgen im Überblick.
Ein Notfall kann jeden treffen – und zwar häufiger, als viele glauben. Allein in Niederösterreich mussten im Jahr 2024 rund 131.200 Menschen nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt werden. Das entspricht etwa 360 Verletzten pro Tag. Besonders überraschend: Fast die Hälfte aller Unfälle passiert nicht im Straßenverkehr, sondern im eigenen Zuhause. Genau deshalb hat die „Krone NÖ“ gemeinsam mit Samariterbund und Rotem Kreuz die große Erste-Hilfe-Serie ins Leben gerufen.
Schritt für Schritt zum Ersthelfer
Insgesamt entstanden 33 Videos und Beiträge. Behandelt wurden unter anderem die Wiederbelebung, der Einsatz eines Defibrillators, Knochenbrüche, Verbrennungen, Vergiftungen, Unterkühlung, allergische Reaktionen, psychiatrische Notfälle oder das richtige Verhalten bei Auto-, Motorrad- und Wanderunfällen. Die Experten erklärten Schritt für Schritt, welche Maßnahmen Ersthelfer setzen können und worauf besonders zu achten ist.
Hinter jedem Beitrag steckte weit mehr Arbeit, als auf den ersten Blick sichtbar war. Für die Dreharbeiten wurden insgesamt rund 66 Stunden investiert. Hinzu kamen zahlreiche Stunden für Schnitt, Recherche, Abstimmungen und Organisation. Die Darsteller engagierten sich dabei ehrenamtlich, bei manchen Drehs standen bis zu zwölf Personen gleichzeitig vor und hinter der Kamera.
Hemmschwellen abbauen
Die wichtigste Botschaft zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Serie. „Unfälle können überall passieren, jederzeit und plötzlich“, betont Georgia Praska vom Roten Kreuz. Harald Radschopf vom Samariterbund ergänzt: „Denke daran, du kannst nichts falsch machen, außer nichts zu tun.“ Genau diese Hemmschwelle sollte die Serie abbauen und möglichst viele Menschen dazu ermutigen, im Ernstfall nicht wegzusehen, sondern zu helfen.
Mit der Abschlussfolge endet die Produktion der Serie, die Inhalte bleiben aber weiterhin verfügbar. Nachfolgend finden Sie noch einmal sämtliche Videos und Beiträge auf einen Blick – zum Nachlesen, Nachsehen und Auffrischen. Denn Erste Hilfe ist Wissen, das jeder jederzeit brauchen kann und das im entscheidenden Moment Leben retten kann.
Alle Folgen in alphabetischer Reihenfolge: Absetzen des Notrufs, allergische Reaktion, Asthma-Anfall, Atem-Kreislauf-Stillstand, Ausnahmesituation, Autounfall, Blutung, Defibrillator, Diabetes, Ersticken, Hitzschlag, Infektion, Insektenstich, Knochenbruch, Kohlenmonoxid, Kopfverletzung, Krampfanfall, Knieverletzung, Motorradunfall, Nasenbluten, Pferdetritt, Schlaganfall, Schwindel, Stromschlag, Tierbiss, Unterkühlung, Verletzte bergen, Verbrennung, Verätzung, Vergiftung, Wanderunfälle
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