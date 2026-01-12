So verwendet man einen Defibrillator richtig

Kein Ersatz für Herzdruckmassage

Wichtig: Der Defibrillator, der einen kurzen Stromstoß mit hoher Energie abgibt, um das Herz „neu zu starten“, ersetzt keine Herzdruckmassage, seine Verwendung trägt aber zu einer höheren Überlebenschance des Betroffenen bei. Der Defi sagt dann genau an, wann Massagen durchzuführen sind oder wann die Hände zu entfernen sind, weil ein Stromstoß abgegeben wird.

„Die Herzdruckmassage wird dann so lange durchgeführt, bis der Rettungsdienst eintrifft oder man sich mit einer zweiten Person abwechseln kann“, so Praska.