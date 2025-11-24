Nasenbluten! So geht man am besten dagegen vor

Aufrechter Oberkörper, Kopf nach vorne

Doch das Gute daran: Man kann anderen oder auch sich selbst gut unterstützen, um die Blutung zu schwächen und zu stoppen – wenn man ein paar Fehler vermeidet. Denn viele beugen den Kopf reflexartig nach hinten. „Dann läuft aber Blut in den Rachen und den Magen. Es besteht die Gefahr, dass man sich verschluckt oder einem schlecht wird“, erklären die beiden Experten. Stattdessen soll der Oberkörper aufgerichtet sein und der Kopf nach vorne gebeugt. Dabei sollen beide Nasenflügel zugedrückt werden. „Dazu kann beispielsweise ein Taschentuch verwendet werden“, erklärt Praska.