Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Helfen rettet Leben“

Pilze und Pflanzen als giftige Gefahrenquelle

Niederösterreich
27.04.2026 05:30
Porträt von Petra Weichhart
Porträt von Thomas Werth
Von Petra Weichhart und Thomas Werth

Gerade im Frühling wirkt die Natur wunderschön, aber sie ist nicht unbedingt ungefährlich. Bei Pflanzen und Pilzen gilt: Was man nicht kennt, sollte auch nicht gesammelt werden. Wie man im Fall von Vergiftungserscheinungen richtig handelt, erklären die Experten Georgia Praska (Rotes Kreuz) und Harald Radschopf (Samariterbund) in der Erste-Hilfe-Serie der „Krone NÖ“.

0 Kommentare

Notfälle können immer und überall passieren. Gerade im Frühling wirkt alles wunderschön und auf den ersten Blick harmlos. Für viele gehören Pflanzen, Blumen und Pilze dazu. Achtsamkeit und richtiges Handeln können aber entscheidend sein. Grundsätzlich sollten Pilze oder Pflanzen, die man nicht kennt, auch nicht gesammelt werden.

„Nicht alles, was wir im Frühling finden, ist auch wirklich harmlos. Hier ist Vorsicht geboten“, erklären die beiden Notfallsanitäter Georgia Praska (Rotes Kreuz) und Harald Radschopf (Samariterbund) im neuesten Teil der Erste-Hilfe-Serie „Helfen rettet Leben“. 

Wenn nach dem Essen Vergiftungssymptome auftreten, sofort den Notruf wählen.
Wenn nach dem Essen Vergiftungssymptome auftreten, sofort den Notruf wählen.(Bild: Attila Molnar)
Selbstgesammelte Pilze und Pflanzen können Gefahren bergen.
Selbstgesammelte Pilze und Pflanzen können Gefahren bergen.(Bild: Attila Molnar)
Das Team vom Roten Kreuz und Samariterbund
Das Team vom Roten Kreuz und Samariterbund(Bild: Attila Molnar)

Verwechslungen sind leicht möglich
Giftstoffe können grundsätzlich auf unterschiedlichen Wegen in den Körper gelangen. Bei gesammelten Pilzen passiert dies etwa durch Schlucken über den Mund in den Magen-Darm-Trakt. Gefährlich wird es etwa bei Kindern, die alles in den Mund nehmen, oder bei Erwachsenen, die Maiglöckchen mit Bärlauch verwechseln. Verwechslungen sind aufgrund von Artenähnlichkeit leicht möglich. „Gerade, wenn man selbst unterwegs ist und Kräuter oder Pilze in der Natur sammelt, ist besondere Vorsicht geboten“, erklärt Praska. 

Beratung bei Vergiftungen

Die Vergiftungsinformationszentrale ist unter der Telefonnummer  +43 1 406 43 43 rund um die Uhr erreichbar. Die Informationsstelle dient zur Beratung von Ersthelfern und leitet diese auch an. Sie ersetzt aber nicht den Notruf 144. 

Sollte es etwa nach dem Essen zu Bauchweh, Übelkeit oder anderen Beschwerden kommen, heißt es zunächst ruhig zu bleiben und Hilfe zu holen. „Als Erstes gilt es herauszufinden, was gegessen wurde. Falls vorhanden, unbedingt die Reste der Pflanze oder des Pilzes aufheben“, halten die Notfallsanitäter fest. 

Doch wie handelt man im Fall der Fälle richtig?
Erbrechen, Schwindel, Bauchschmerzen, Durchfall oder Krampfanfälle können mögliche Symptome für eine Vergiftung sein. Wie schnell diese auftritt und mit welchen Beschwerden sie sich äußert – das hängt von der Art und Menge der zugeführten Substanz ab.

Sollte der Betroffene über genannte Anzeichen klagen, sollte umgehend der Notruf abgesetzt werden. Darauf achten, dass noch in der Mundhöhle befindliche Substanzen ausgespuckt werden. Danach die Person in Seitenlage bringen, um bei möglichem Erbrechen die Atemwege freizuhalten.

Lesen Sie auch:
Plötzlicher Schwindel oder Übelkeit können Anzeichen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sein. 
„Helfen rettet Leben“
Kohlenmonoxid – die unsichtbare Gefahr
09.03.2026
Helfen rettet Leben
Verätzung! Was Sie nun keinesfalls tun dürfen
01.12.2025
„Helfen rettet Leben“
Ausnahmezustand: Wenn die eigene Welt zerbricht!
20.04.2026
Experten klären auf
Motorradunfall: Diese Hilfe kann Leben retten
07.04.2026
„Helfen rettet Leben“
Das ist bei Wanderunfällen für Ersthelfer zu tun
30.03.2026
„Helfen rettet Leben“
Autounfall! Das ist nun für Ersthelfer zu tun
15.12.2025

Im Zweifel den Notruf alarmieren
Prinzipiell gilt auch hier: Alles ist besser, als nichts zu tun! Ziel dieser „Krone NÖ“-Serie ist es, Menschen die Scheu davor zu nehmen, Erste Hilfe zu leisten. „Unfälle können überall passieren, jederzeit und plötzlich“, weiß Praska. „Denke daran, du kannst nichts falsch machen, außer nichts zu tun“, ergänzt Harald Radschopf vom Samariterbund.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.04.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Passagiere filmten die hektische Evakuierung ihres Fluges. Mehrere Menschen wurden unbestimmten ...
Triebwerksprobleme
Indien: Swiss-Flieger kurz vor Start evakuiert
Der Schütze wurde von Einsatzkräften gestoppt, konnte aber zuvor durch die Sicherheitsschleuse ...
Trump-Dinner
Schütze passierte Kontrollen mit mehreren Waffen
Chaos in Hotel
Schüsse bei Dinner: Trump in Sicherheit gebracht
In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
165.606 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
117.077 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
115.841 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1590 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1109 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1049 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf