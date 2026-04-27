Pilze und Pflanzen als giftige Gefahrenquelle

Verwechslungen sind leicht möglich

Giftstoffe können grundsätzlich auf unterschiedlichen Wegen in den Körper gelangen. Bei gesammelten Pilzen passiert dies etwa durch Schlucken über den Mund in den Magen-Darm-Trakt. Gefährlich wird es etwa bei Kindern, die alles in den Mund nehmen, oder bei Erwachsenen, die Maiglöckchen mit Bärlauch verwechseln. Verwechslungen sind aufgrund von Artenähnlichkeit leicht möglich. „Gerade, wenn man selbst unterwegs ist und Kräuter oder Pilze in der Natur sammelt, ist besondere Vorsicht geboten“, erklärt Praska.