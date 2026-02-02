Keine Luft! So hilft man bei einem Asthma-Anfall

Asthma ist eine der häufigsten chronischen Atemwegserkrankungen. Ein Asthmaanfall kann durch Anstrengung, Allergene oder Stress ausgelöst werden und entwickelt sich mitunter rasch. Für die Menschen im Umfeld ist es wichtig zu wissen, wie sie Betroffene unterstützen können, ohne die Situation zu verschlimmern. Welche Maßnahmen richtig sind, verraten die Erste-Hilfe-Experten Georgia Praska (Rotes Kreuz) und Harald Radschopf (Samariterbund) im neuesten Teil der „Krone NÖ“-Serie „Helfen rettet Leben“.