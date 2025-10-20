Was zu tun ist, wenn jemandem schwindelig wird

Zum Auftakt der neuen „Krone NÖ“-Serie „Helfen rettet Leben“ rücken wir gemeinsam mit dem Roten Kreuz und dem Samariterbund ein entscheidendes Motto in den Vordergrund: Hin- statt wegschauen! Denn Hilfe kann jeder jederzeit benötigen – etwa dann, wenn der Kreislauf plötzlich zu versagen droht.
Die Umgebung verschwimmt, die Beine werden weich, Übelkeit macht sich bemerkbar. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass jemand rasch vorbeikommt und hilft. „Viele schauen leider weg. Aber Du kannst den Unterschied machen: Hinschauen, statt wegschauen“, appelliert Harald Radschopf, Notfallsanitäter und Leiter der Rettungsschule beim Samariterbund in NÖ. Er erklärt zusammen mit Georgia Praska, Lehrbeauftragte für Erste-Hilfe beim Roten Kreuz, für die „Krone NÖ“-Serie, was in einem solchen Fall genau zu tun ist.
