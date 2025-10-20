Was zu tun ist, wenn jemandem schwindelig wird

Die Umgebung verschwimmt, die Beine werden weich, Übelkeit macht sich bemerkbar. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass jemand rasch vorbeikommt und hilft. „Viele schauen leider weg. Aber Du kannst den Unterschied machen: Hinschauen, statt wegschauen“, appelliert Harald Radschopf, Notfallsanitäter und Leiter der Rettungsschule beim Samariterbund in NÖ. Er erklärt zusammen mit Georgia Praska, Lehrbeauftragte für Erste-Hilfe beim Roten Kreuz, für die „Krone NÖ“-Serie, was in einem solchen Fall genau zu tun ist.