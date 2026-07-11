Von Polizei gerettet: Esel verirrten sich in Wien

Mitten in der Nacht auf Samstag staunten Autofahrer in Hietzing nicht schlecht: Auf der Westeinfahrt des Lainzer Tiergartens in der Hofjagdstraße spazierten plötzlich zwei Esel über die Fahrbahn. Die tierischen Ausreißer hatten offenbar ihr Gehege verlassen und sorgten damit für einen ungewöhnlichen Einsatz. Aufmerksame Autolenker verständigten sofort die Polizei.