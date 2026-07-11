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Ungewöhnlicher Einsatz

Von Polizei gerettet: Esel verirrten sich in Wien

Wien
11.07.2026 15:16
Die Polizei mit einem der entlaufenen Tiere
Die Polizei mit einem der entlaufenen Tiere(Bild: Krone-Collage/LPD Wien)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Ein ungewöhnlicher Ausflug trieb in der Nacht auf Samstag zwei Unpaarhufer aus ihrem Gehege im Lainzer Tiergarten auf die Straße. Wiener Polizisten zeigten sich beim Einsatz kreativ.

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Mitten in der Nacht auf Samstag staunten Autofahrer in Hietzing nicht schlecht: Auf der Westeinfahrt des Lainzer Tiergartens in der Hofjagdstraße spazierten plötzlich zwei Esel über die Fahrbahn. Die tierischen Ausreißer hatten offenbar ihr Gehege verlassen und sorgten damit für einen ungewöhnlichen Einsatz. Aufmerksame Autolenker verständigten sofort die Polizei.

Fahrspur gesperrt
Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling und Fünfhaus waren rasch vor Ort, sperrten umgehend die rechte Fahrspur ab und verhinderten so, dass die neugierigen Vierbeiner oder vorbeifahrende Autofahrer zu Schaden kamen.

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Polizisten improvisierten
Parallel dazu nahmen die Polizisten Kontakt mit der Besitzerin der beiden Tiere auf. Doch bis diese eintraf, war Improvisation gefragt: Kurzerhand verwandelten die Beamten ihre eigenen Hosengürtel in provisorische Halfter, legten sie den Eseln an und hielten die ruhigen Ausreißer unter Kontrolle.

Wenig später wurden die beiden Tiere unverletzt in einen Pferdeanhänger verladen und zurück in ihr Gehege gebracht. Der nächtliche Ausflug endete damit glimpflich: Weder Menschen noch Vierbeiner kamen bei dem tierischen Polizeieinsatz zu Schaden.

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