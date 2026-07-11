Armutsfonds: Ministerin springt mit Millionen ein

Vier Projekte im Kampf gegen die Armut

Die ersten vier Projekte aus dem neuen Fonds stehen bereits fest: Die Tafel Österreich erhält 1,7 Millionen Euro, um mehr überschüssige Lebensmittel zu retten und kostenlos an armutsbetroffene Menschen weiterzugeben. „Die Förderung der Tafel Österreich ist das erste bewilligte Projekt aus diesem Fonds und ein starkes Signal: Wir bekämpfen Armut, verhindern Lebensmittelverschwendung und stärken soziale Einrichtungen gleichzeitig“, zeigt sich Schumann erfreut.

Mit einem „Social Impact Bond“ sollen zudem Jugendliche, die aus Wohngruppen oder Heimen ausziehen, beim Start in ein eigenständiges Leben unterstützt werden – hier haben Stiftungen auch Gelder zur Verfügung gestellt. Das Programm „WIN – Wirkung Institutionalisieren“ soll erfolgreiche Projekte gegen Kinder- und Jugendarmut dauerhaft verankern und ausbauen. Außerdem startet mit „Housing First4Youth“ ein Pilotprojekt, das wohnungslosen jungen Erwachsenen rasch eine eigene Wohnung und begleitende Unterstützung bieten soll.