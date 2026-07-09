Amokalarm: Verdächtiger kaufte Waffe im Darknet

Bereits früher Drohungen

Der Tatverdächtige soll schon früher Drohungen ausgesprochen haben. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist aber noch unklar. Zudem sei einmal gegen ihn ermittelt worden, weil er Straftaten gebilligt hätte, hieß es. Nun hat die Staatsanwaltschaft München Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Der Jugendliche wird im Laufe des heutigen Donnerstags einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser wird entscheiden, ob der 16-Jährige in Untersuchungshaft kommt oder ob eine einstweilige Unterbringung angeordnet wird. Der Kroate war in der Vergangenheit zumindest zeitweise in psychiatrischer Behandlung.