Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Helfen rettet Leben“

So erkennen Ersthelfer einen Diabetes-Notfall

Niederösterreich
09.02.2026 06:00
Porträt von Thomas Werth
Porträt von Petra Weichhart
Von Thomas Werth und Petra Weichhart

Bei Menschen mit Diabetes kann ein entgleister Blutzuckerspiegel den Alltag plötzlich zum Stillstand bringen. Im neuesten Teil der „Krone NÖ“-Serie „Helfen rettet Leben“ zeigen Rotes Kreuz und Samariterbund, wie man als Außenstehender Anzeichen richtig wahrnimmt und welche Maßnahmen zu treffen sind.

0 Kommentare

Diabetes ist eine weitverbreitete Stoffwechselerkrankung, bei der der Blutzuckerspiegel aus dem Gleichgewicht geraten kann. Der Körper kann entweder kein Insulin bilden (Typ 1) oder das Insulin kann nicht in die Zellen hineingelangen (Typ 2). Sowohl eine Unter- als auch eine Überzuckerung kann rasch zu ernsthaften Beschwerden führen. 

Kein Unterschied für Ersthelfer
Die „gute“ Nachricht für Ersthelfer: „Im ersten Moment macht es keinen Unterschied, ob der Blutzuckerspiegel zu hoch oder zu niedrig ist“, erklären die Erste-Hilfe-Experten Georgia Praska (Rotes Kreuz) und Harald Radschopf (Samariterbund). Die Maßnahmen seien dieselben.

Bleiben Sie bei der betroffenen Person und überprüfen Sie regelmäßig Bewusstsein und Atmung.
Bleiben Sie bei der betroffenen Person und überprüfen Sie regelmäßig Bewusstsein und Atmung.(Bild: Attila Molnar)
Ein Blutzuckermessgerät verschafft Klarheit.
Ein Blutzuckermessgerät verschafft Klarheit.(Bild: Attila Molnar)

Zittern, Schwitzen, orientierungslos
Für Begleiter gilt: „Wichtig ist, dass man erkennt, dass der Betroffene Hilfe benötigt“, so Praska. Doch wie erkennt man Diabetes überhaupt? Teilnahmslosigkeit, mürrisches Verhalten, Schwitzen, undeutlicheres Sprechen, Orientierungslosigkeit oder Zittern sind Warnsignale. „Fragen Sie, ob er genügend gegessen oder zu viel Sport gemacht hat und klären Sie ab, ob er Diabetiker ist“, erklären die beiden. Bejaht der Betroffene die letzte Frage, dann kann er gefragt werden, ob er seine Medikamente genommen hat. Verschlimmern sich die Symptome, sollte unbedingt der Notruf abgesetzt werden. „Bleiben Sie dabei bei der betroffenen Person, bis die Rettung kommt“, so Praska. Wenn der Umgang mit einem Blutzuckermessgerät bekannt ist, kann eine Messung Klarheit schaffen.

Bewusstsein und Atmung überprüfen
Danach soll unbedingt für den Wärmeerhalt und für Frischluft gesorgt werden. „Überprüfen Sie regelmäßig das Bewusstsein und die Atmung der Person“, so Praska. Ist sie ansprechbar und wach, kann man ihr ein zuckerhaltiges Getränk oder einen Traubenzucker anbieten. Verliert sie das Bewusstsein, ist sie in die stabile Seitenlage zu bringen, die Atmung ist weiterhin zu überprüfen (das wäre bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand zu tun)

Lesen Sie auch:
„Helfen rettet Leben“
Keine Luft! So hilft man bei einem Asthma-Anfall
02.02.2026
„Helfen rettet Leben“
Eis, Sturz, Unterkühlung: So helfen Sie richtig!
26.01.2026
„Helfen rettet Leben“
Herzinfarkt! Was Ersthelfer nun beachten müssen
30.01.2026
Helfen rettet Leben
Verätzung! Was Sie nun keinesfalls tun dürfen
01.12.2025
„Helfen rettet Leben“
So leistet man bei einem Knochenbruch Hilfe
10.11.2025
„Helfen rettet Leben“
So leistet man bei einem Knochenbruch Hilfe
10.11.2025
„Helfen rettet Leben“
So verwendet man einen Defibrillator richtig
12.01.2026
Neue „Krone NÖ“-Serie
Erste Hilfe wie die Profis: So geht es richtig
19.10.2025

Ziel dieser „Krone NÖ“-Serie ist es, Menschen die Scheu davor zu nehmen, Erste Hilfe zu leisten. „Unfälle können überall passieren, jederzeit und plötzlich“, weiß Praska. „Denke daran, du kannst nichts falsch machen, außer nichts zu tun“, ergänzt Radschopf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
264.459 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
241.796 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
137.791 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf