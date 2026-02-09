So erkennen Ersthelfer einen Diabetes-Notfall

Zittern, Schwitzen, orientierungslos

Für Begleiter gilt: „Wichtig ist, dass man erkennt, dass der Betroffene Hilfe benötigt“, so Praska. Doch wie erkennt man Diabetes überhaupt? Teilnahmslosigkeit, mürrisches Verhalten, Schwitzen, undeutlicheres Sprechen, Orientierungslosigkeit oder Zittern sind Warnsignale. „Fragen Sie, ob er genügend gegessen oder zu viel Sport gemacht hat und klären Sie ab, ob er Diabetiker ist“, erklären die beiden. Bejaht der Betroffene die letzte Frage, dann kann er gefragt werden, ob er seine Medikamente genommen hat. Verschlimmern sich die Symptome, sollte unbedingt der Notruf abgesetzt werden. „Bleiben Sie dabei bei der betroffenen Person, bis die Rettung kommt“, so Praska. Wenn der Umgang mit einem Blutzuckermessgerät bekannt ist, kann eine Messung Klarheit schaffen.