Hitzschlag erkennen und schnell richtig handeln

Das Wichtigste nun: Die Person soll sofort aus der Hitze beziehungsweise der direkten Sonne gebracht werden. „Etwa an einen schattigen Ort oder in ein klimatisiertes Gebäude“, erklärt Radschopf. Beengende Kleidungsstücke sollten geöffnet und der Betroffene bei der Kühlung unterstützt werden. „Man kann zum Beispiel Taschentücher mit Wasser befeuchten und diese in den Nacken legen“, so Praska. Mit Kleidungsstücken kann zudem kühlender Luftzug erzeugt werden.