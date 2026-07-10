Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend

Ex-Parteimitglied: „Da wurde mir übel“

Aber auch aus anderen Gründen dezimierte sich die Mitgliederzahl der blauen Jugend in Kärnten. Dort traten nach Erdesz‘ Wahl zum Landesobmann nämlich gleich fünf Mitglieder aus, die Begründung: „Der aktuelle Kurs der Organisation driftet eindeutig in eine rechtsextreme und deutschnationale Richtung ab“, ist in einem Schreiben an die Partei zu lesen. Man distanziere sich klar „von den bestehenden Tendenzen und den folgenden Aktivitäten“ der Jugendpartei. Man habe Jahre geopfert, um „einen gewissen Ruf von der Jugend fernzuhalten. Diese Arbeit wird nun zerstört“, schreibt ein weiteres ehemaliges Mitglied an die FPÖ Kärnten. Man habe sich über den neuen Obmann informiert und sei auf die Vorwürfe gestoßen: „Da wurde mir übel!“