Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aussteiger packt aus

Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend

Innenpolitik
10.07.2026 05:30
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden Burschenschaft Olympia ein – nun ist er Landesobmann der jungen FPÖ Kärnten.(Bild: Krone-Collage/FPÖ Jugend Kärnten, Screenshots Facebook)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Die Debatte um die Nähe der FPÖ zu den Identitären reißt nicht ab. Auch der neue Obmann der Freiheitlichen Jugend (FJ) in Kärnten soll Verbindungen zu der rechtsextremen Gruppierung haben. Fünf FJ-Mitglieder verließen nach seiner Wahl jetzt sogar aus Protest die Organisation – diese drifte „eindeutig in eine rechtsextreme und deutschnationale Richtung ab“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der nächste Einzelfall in der FPÖ im Umgang mit den Identitären. Nach zuletzt zwei Vorkommnissen in Leoben und Wien, werden nun auch in Kärnten Verflechtungen mit der rechtsextremen Bewegung öffentlich.

Denn seit diesem Jahr haben die Jungen Freiheitlichen in Kärnten einen neuen Landesobmann. Viktor Erdesz ist in Deutschland aufgewachsen, bevor er nach Wien und dann nach Kärnten wanderte. Politisch führte ihn sein Weg über die AfD zum Team HC-Strache und schließlich zur FPÖ Kärnten. Er soll auch als möglicher Gemeinderatskandidat in der Landeshauptstadt Klagenfurt im Gespräch gewesen sein.

Die Facebookseite „FPÖ-Fails“ dokumentierte die Event-Einladung.
Die Facebookseite „FPÖ-Fails“ dokumentierte die Event-Einladung.(Bild: Screenshots Facebook)

Wehrmachtsfoto als Event-Einladung und Urlaub mit Identitären
Die Liste der Vorwürfe ist lang: Erdesz werden seit Jahren enge Kontakte ins rechtsextreme Milieu nachgesagt. Er soll Mitglied der Wiener akademischen Burschenschaft Olympia sowie Mitbegründer der Kleinpartei „Die Stimme“ gewesen sein, die laut DÖW an der Grenze zum Neonazismus angesiedelt ist. Der 30-jährige Landesobmann hat 2020 auch mit einem Wehrmachts-Foto zu einer Veranstaltung geladen. Dazu kommen Verbindungen zur Identitären Bewegung, gemeinsame Auftritte mit bekannten Akteuren der Szene sowie die Teilnahme an einschlägigen Demonstrationen. Mit dem bekannten Identitären-Mitglied Gernot Schmidt soll Erdesz sogar im Urlaub gewesen sein und zudem an einem Stammtisch der rechtsextremen Begwegung in Deutschland teilgenommen haben.

Anfang des Jahres übernahm Erdesz (3. von links) die Jugendorganisition.
Anfang des Jahres übernahm Erdesz (3. von links) die Jugendorganisition.(Bild: FPÖ Jugend Kärnten)

Viele seiner Weggefährten wurden aus der FPÖ bereits ausgeschlossen – entweder wegen zu extremistischen Ansichten oder Wiederbetätigungs-Verurteilungen. Etwa ein 22-jähriges Mitglied seiner Organisation, das erst kürzlich aus der FPÖ Kärnten geschmissen wurde.

Lesen Sie auch:
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Angriff auf Taxifahrer
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
05.07.2026
ÖVP-Klubchef teilt aus
Gödl: „Würde Rosenkranz nicht wieder wählen“
07.07.2026
Identitäre und FPÖ
Sicherheitschecks: Ball liegt jetzt bei Parlament
09.07.2026

Ex-Parteimitglied: „Da wurde mir übel“
Aber auch aus anderen Gründen dezimierte sich die Mitgliederzahl der blauen Jugend in Kärnten. Dort traten nach Erdesz‘ Wahl zum Landesobmann nämlich gleich fünf Mitglieder aus, die Begründung: „Der aktuelle Kurs der Organisation driftet eindeutig in eine rechtsextreme und deutschnationale Richtung ab“, ist in einem Schreiben an die Partei zu lesen. Man distanziere sich klar „von den bestehenden Tendenzen und den folgenden Aktivitäten“ der Jugendpartei. Man habe Jahre geopfert, um „einen gewissen Ruf von der Jugend fernzuhalten. Diese Arbeit wird nun zerstört“, schreibt ein weiteres ehemaliges Mitglied an die FPÖ Kärnten. Man habe sich über den neuen Obmann informiert und sei auf die Vorwürfe gestoßen: „Da wurde mir übel!“

Ausschnitte eines Schreibens, das an die Partei ergangen ist
Ausschnitte eines Schreibens, das an die Partei ergangen ist(Bild: zVg)
(Bild: zvg)

Der Freiheitliche Landesobmann Erwin Angerer habe von diesen Vorwürfen bereits gehört, sie seien an ihn herangetragen worden: „Ich habe auf allen mir möglichen Ebenen versucht, diese zu überprüfen.“ Dabei sei man aber auf keinen Grund für einen Parteiausschluss gestoßen. „Derzeit ist mir nichts bekannt. Sollte sich das ändern, muss die Situation neu beurteilt werden“, so Angerer zur „Krone“. Erdesz selbst wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
10.07.2026 05:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
131.102 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
101.460 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
90.617 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1823 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1192 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1081 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Innenpolitik
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
„Krone“-Kommentar
Handlanger dürfen im ORF bleiben: Wie lange noch?
„Bleiben Sie ruhig“
Putins TV-Chefin warnt vor Umsturz in Russland
Identitäre und FPÖ
Sicherheitschecks: Ball liegt jetzt bei Parlament
Palm Beach
Flughafen heißt jetzt Präsident Donald J. Trump
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf