Schöneberger knackt mit Bikini-Clip Insta-Million!

Sigl gibt Räkel-Anweisungen

Denn während sich die TV-Beauty zugegen etwas ungelenk im Zweiteiler in Pose wirft, hört man im Hintergrund unter anderem Hans Sigl Anweisungen geben. „Beweg dich ein bisschen, beweg dich ein bisschen, yeah“, fordert der Schauspieler seine „Starnacht“-Kollegin auf und setzte gleich nach, Schöneberger soll doch bitte ein „Hohlkreuz“ machen, denn: „Das sieht gut aus in der Kamera.“