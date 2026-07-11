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„Extrem sexy Content“

Schöneberger knackt mit Bikini-Clip Insta-Million!

Society International
11.07.2026 13:41
Barbara Schöneberger zeigte vollen Körpereinsatz, um die eine Million auf Instagram ...
Barbara Schöneberger zeigte vollen Körpereinsatz, um die eine Million auf Instagram vollzumachen.(Bild: APA-Images / dpa / Silas Stein)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Barbara Schöneberger weiß einfach, was ihre Fans wollen: „extrem sexy Content“! Und deshalb räkelte sich die Moderatorin einfach mal im Bikini vor der Kamera vor „Bergdoktor“ Hans Sigl – und knackte mit vollem Körpereinsatz kurzerhand die Instagram-Million!

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Am Samstagabend steht Barbara Schöneberger für die „Starnacht am Wörthersee“ wieder gemeinsam mit Hans Sigl vor der Kamera. Kurz vor dem Musik-Spektakel in Kärnten nutzte die Moderatorin jedoch die Zeit, um ihrem Instagram-Account einen ordentlichen Auftrieb zu verpassen.

Schöneberger motiviert Fans
Denn knapp unter 1000 Follower fehlten der 52-Jährigen Ende der Woche noch auf die Instagram-Million. Was tun, fragte sich Schöneberger wohl und hatte eine zündende Idee: Sie postete kurzerhand ein Bikini-Video!

„Achtung, extrem sexy Content“, schrieb die Moderatorin zu dem Clip, in dem sie sich auf einer weißen Lounge im farbenfrohen Bikini räkelt. Doch Schöneberger wäre nicht Schöneberger, wenn nicht selbst ein aufreizendes Video wie dieses nicht mit einem Augenzwinkern passieren würde.

Sigl gibt Räkel-Anweisungen
Denn während sich die TV-Beauty zugegen etwas ungelenk im Zweiteiler in Pose wirft, hört man im Hintergrund unter anderem Hans Sigl Anweisungen geben. „Beweg dich ein bisschen, beweg dich ein bisschen, yeah“, fordert der Schauspieler seine „Starnacht“-Kollegin auf und setzte gleich nach, Schöneberger soll doch bitte ein „Hohlkreuz“ machen, denn: „Das sieht gut aus in der Kamera.“

„Du musst jetzt mit den Leuten sprechen und sagen, es ist schön hier“, hört man Sigl nach weiteren Verrenkungen von Schöneberger sagen, woraufhin diese antwortet: „Es ist schön hier, aber es fühlt sich nicht gut an.“ 

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„Liebe alles daran“
Den zugegeben nicht ganz ernst gemeinten Clip kommentierte Schöneberger schließlich mit den Worten: „Bitte hilf mir! Folgen für den guten Zweck. Wir müssen die Million schaffen! Ihr könnt Teil einer großen Sache werden. Wir sind eine Community. Wir sind alle gleich. Ich liebe euch! (Und Hans Sigl liebt euch auch).“

Promis und Fans waren jedenfalls begeistert von Schönebergers Bikini-Posting. „Ok, jetzt habt Ihr mich! Teile euren Content in meiner Story! Die 1 Mio. Follower ,knacken‘ wir damit bestimmt!“, schrieb Sänger Thomas Anders. „Laaanges Füßchen! Liebe alles daran“, kommentierte Moderator Jochen Schropp.

Ein Fan schwärmte: „Sehr witzig und Bombenfigur“, während ein anderer jubelte: „Einfach ne tolle Frau!“

Schöneberger kann Korken knallen lassen
Und tatsächlich: Schönebergers „extrem sexy Content“-Strategie ging auf! Nur wenige Stunden später postete die Moderatorin ein Jubel-Video.

In diesem trägt die 52-Jährige keinen Bikini mehr, dafür einen aufregenden, silbernen Jumpsuit. In der Hand hält sie eine Flasche Sekt, deren Korken sie zum Knallen bringt. Das Video ist untertitelt mit: „1 Mio. Follower“.

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