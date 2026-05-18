Wie man bei Kopfverletzungen richtig hilft

Gefahr von Wirbelsäulenverletzungen

Je nach Ursache können bei Kopfverletzungen sichtbare Blutungen oder auch Wunden vorhanden sein. Auch ein Schädelbruch oder eine Gehirnerschütterung sind möglich. Wenn dabei auch das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wurde, spricht man von einem Schädel-Hirn-Trauma. Bei Kopfverletzungen besteht zudem immer die Gefahr von Verletzungen der Halswirbelsäule oder des Rückens. War die Person bewusstlos, treten starke Schmerzen auf oder herrscht Unsicherheit, sollte immer die Rettung alarmiert werden. Blutende Wunden können vorerst mit einem sterilen Wundverband abgedeckt werden. „Kopfverletzungen sollten immer ernst genommen werden, auch wenn sie im ersten Moment harmlos wirken!“, betonen die Experten.