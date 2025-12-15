Autounfall! Das ist nun für Ersthelfer zu tun

Der Rautek-Griff

Zeigt die verunfallte Person keine Reaktion, muss sie aus dem Fahrzeug gebracht werden. Am besten geht das mit dem sogenannten Rautekgriff. Ob der Ersthelfer den Insassen aus Sicherheitsgründen retten kann, diese Entscheidung muss er selbst treffen – auch hier gilt Selbst- vor Fremdschutz. Bei dem Rautekgriff greift man mit beiden Händen unter den Achseln des Verunfallten hindurch und greift einen angelegten Unterarm. Rückwärts wird der Betroffene aus dem Gefahrenbereich gezogen. „Entscheidend ist, dass die Person rasch und schonend aus dem Fahrzeug gezogen wird. Es zählt das Ergebnis, weniger die Technik“, betont Praska.