Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Helfen rettet Leben“

Autounfall! Das ist nun für Ersthelfer zu tun

Niederösterreich
15.12.2025 05:45

Quietschende Reifen, ein dumpfer Aufprall – und plötzlich liegt Stille über der Straße. Ein Autounfall passiert in Sekunden, doch für Ersthelfer kann ein Wettlauf mit der Zeit beginnen. Was zu tun ist, erklären die Experten von Rotem Kreuz und Samariterbund im neuesten Teil der „Krone“-Serie „Helfen rettet Leben“.

0 Kommentare

Ein Unfall, Menschen in Gefahr, keine Rettungskräfte in Sicht: Wer als Ersthelfer zu einem Verkehrsunfall kommt, kann zum Lebensretter werden – zumindest aber als Beruhigung für die Insassen zum Einsatz kommen. „Ein Unfall kann immer und überall passieren“, wissen die Erste-Hilfe-Experten Georgia Praska (Rotes Kreuz) und Harald Radschopf (Samariterbund). Sie erklären, was als Ersthelfer zu tun ist.

Das Wichtigste zuerst: Gerade bei einem Crash zählt Selbstschutz vor Fremdschutz. „Wir ziehen daher als Erstes eine Warnweste an, schalten die  Warnblinkanlage an und stellen ein Pannendreieck auf“, so Praska.

Was ist als Ersthelfer bei einem Autounfall zu tun? Experten geben Tipps.
Was ist als Ersthelfer bei einem Autounfall zu tun? Experten geben Tipps.(Bild: Attila Molnar)
Die Profis der Rettungsorganisationen zeigen vor, wie es richtig geht.
Die Profis der Rettungsorganisationen zeigen vor, wie es richtig geht.(Bild: Attila Molnar)
Für die Erste-Hilfe-Serie der „Krone NÖ“ haben Rotes Kreuz und Samariterbund Notfälle ...
Für die Erste-Hilfe-Serie der „Krone NÖ“ haben Rotes Kreuz und Samariterbund Notfälle realistisch nachgestellt.(Bild: Attila Molnar)

Im Detail: Das eigene Auto wird am Fahrbahnrand abgestellt, die Warnblinkanlage wird eingeschaltet. Dadurch wird für nachfolgende Lenker klar, dass hier auf eine gefährliche Situation hingewiesen wird. Die Warnweste schützt den Ersthelfer, weil er deutlich früher wahrgenommen wird. Sie soll daher immer griffbereit sein und nicht erst mühsam im Kofferraum gesucht werden müssen. Empfehlenswert: Mehrere Warnwesten für andere Insassen, auch für Kinder, mitführen.

Warndreieck als Schutz
Das Warndreieck wird am rechten Fahrbahnrand in ausreichender Entfernung platziert, damit herannahende Lenker rechtzeitig ausweichen können. Bei unübersichtlichen Stellen wie Kurven, Kuppen oder bei schlechter Sicht und Dunkelheit ist ein Warndreieck Pflicht. Die Experten empfehlen das Warndreieck jedoch bei allen Pannen und Unfällen!

Unfallstelle im Blick
Danach verschafft man sich einen raschen Überblick. Ist die Unfallstelle sicher? „Wir sehen nach, ob keine Flüssigkeiten aus dem Auto ausgetreten sind oder kein Brand entstanden ist“, betont Radschopf. Sollte tatsächlich Feuer aufflackern, sollte dieses, wenn gefahrlos möglich, schnellstens mit einem Feuerlöscher bekämpft werden.

Lesen Sie auch:
Ein Atem-Kreislauf-Stillstand stellt eine lebensbedrohliche Situation dar. Nun ist rasches ...
„Helfen rettet Leben“
So hilft man bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand
09.12.2025
Helfen rettet Leben
Verätzung! Was Sie nun keinesfalls tun dürfen
01.12.2025
Erste-Hilfe-Tipps
Nasenbluten! So geht man am besten dagegen vor
24.11.2025
„Helfen rettet Leben“
Autsch, heiß! Wie man bei Verbrennungen hilft
17.11.2025
Helfen rettet Leben
Wie man hilft, wenn jemand zu ersticken droht
27.10.2025
Neue „Krone NÖ“-Serie
Erste Hilfe wie die Profis: So geht es richtig
19.10.2025

Erst jetzt kann sich der Ersthelfer der verunfallten Person nähern. Sie wird angesprochen und es wird – wenn medizinisch notwendig – rasch der Notruf abgesetzt. Danach werden entsprechende Erste-Hilfe-Maßnahmen gesetzt. Blutungen können gestillt, mögliche Knochenbrüche versorgt werden. Auch bei Kreislauf-Problemen des Betroffenen kann man gut helfen.  „Wir bleiben beim Patienten und sorgen zumindest für einen Wärmeerhalt, bis die Rettung da ist“, so Praska und Radschopf.

Der Rautek-Griff
Zeigt die verunfallte Person keine Reaktion, muss sie aus dem Fahrzeug gebracht werden. Am besten geht das mit dem sogenannten Rautekgriff. Ob der Ersthelfer den Insassen aus Sicherheitsgründen retten kann, diese Entscheidung muss er selbst treffen – auch hier gilt Selbst- vor Fremdschutz. Bei dem Rautekgriff greift man mit beiden Händen unter den Achseln des Verunfallten hindurch und greift einen angelegten Unterarm. Rückwärts wird der Betroffene aus dem Gefahrenbereich gezogen. „Entscheidend ist, dass die Person rasch und schonend aus dem Fahrzeug gezogen wird. Es zählt das Ergebnis, weniger die Technik“, betont Praska.

Ziel dieser „Krone NÖ“-Serie ist es, Menschen die Scheu davor zu nehmen, Erste Hilfe zu leisten. „Unfälle können überall passieren, jederzeit und plötzlich“, weiß Praska. „Denke daran, du kannst nichts falsch machen, außer nichts zu tun“, ergänzt Radschopf.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
164.951 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
114.911 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
107.557 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf