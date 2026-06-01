Wenn eine Infektion lebensgefährlich wird

„Das Problem ist nicht die Verletzung“

Umso wichtiger ist es, Verletzungen richtig zu versorgen und Symptome ernst zu nehmen, bevor aus einer kleinen Wunde ein lebensbedrohlicher Notfall wird. „Das Problem ist nicht die Verletzung selbst“, weiß Praska. Viele Menschen unterschätzen daher das Risiko einer Blutvergiftung, weil die ersten Warnzeichen oft unscheinbar beginnen. Umso wichtiger ist es, Verletzungen richtig zu versorgen und Symptome ernst zu nehmen, bevor aus einer kleinen Wunde ein lebensbedrohlicher Notfall wird.