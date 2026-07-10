Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel

Gravierende Folgen

Russland ist nämlich laut dem Analyseunternehmen Kpler das zweitgrößte Diesel-Export-Land der Welt. Die wichtigsten Kunden der Russen sind die Türkei und Brasilien. Trotzdem könnten auch wir die Folgen des Export-Verbots spüren: Wenn die Türkei und Brasilien nicht mehr von Russland beliefert werden, werden die beiden Länder „mit Europa um US-Öl und Öl aus dem Nahen Osten und Indien konkurrieren“, befürchtet Expertin Losada. Das könnte dazu führen, dass die Preise steigen.