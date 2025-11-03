Überall Blut! Wie Ersthelfer nun richtig reagieren

Auf die Wunde zu drücken ist nicht nur die einfachste Methode, um starke Blutungen abzuschwächen oder zu stillen, sondern auch universell anwendbar. Dazu zieht sich der Ersthelfer zum eigenen Schutz zunächst Einmalhandschuhe an. Je nach Art und Größe der Verletzung kann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte saugfähiges Material aus dem Verbandskoffer, ein Geschirrtuch oder Handtuch auf die Wunde gelegt werden, um darauf Druck mit den Fingern, dem Handballen oder der Faust auszuüben.