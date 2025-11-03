Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Helfen rettet Leben“

Überall Blut! Wie Ersthelfer nun richtig reagieren

Niederösterreich
03.11.2025 05:45

Ein lautes Scheppern, ein spitzer Schrei – und plötzlich läuft Blut! Ob beim Kochen, auf dem Spielplatz oder in der Werkstatt: Blutungen gehören zu den häufigsten Notfällen im Alltag. Doch wann ist eine Wunde harmlos – und wann zählt jede Sekunde? Im neuesten Teil der „Krone NÖ“-Serie „Helfen rettet Leben“ erklären Experten, wie man jetzt richtig reagiert.

0 Kommentare

Unaufmerksamkeit, eine falsche Anwendung oder einfach nur Pech –  Schnittwunden können sehr schnell passieren. Das wissen auch die beiden Erste-Hilfe-Experten Georgia Praska (Rotes Kreuz) und Harald Radschopf (Samariterbund). Gemeinsam erklären die beiden im Teil der „Krone NÖ“-Serie „Helfen rettet Leben, was nun als Ersthelfer zu beachten ist.

Lesen Sie auch:
Droht jemand zu ersticken, dann zählt jede Sekunde.
Helfen rettet Leben
Wie man hilft, wenn jemand zu ersticken droht
27.10.2025
Helfen rettet Leben
Was zu tun ist, wenn jemandem schwindelig wird
20.10.2025
Neue „Krone NÖ“-Serie
Erste Hilfe wie die Profis: So geht es richtig
19.10.2025

„Manchmal sind Schnittwunden harmlos, aber wenn es sich um eine starke Blutung handelt, kann es lebensgefährlich werden“, betont Praska. Von einer starken Blutung spricht man dann, wenn das Blut aus der Wunde spritzt oder schwallartig austritt. Dann geht in kurzer Zeit viel Blut verloren. „Jetzt ist schnelles Handeln wichtig. Wähle den Notruf und übe sofort Druck aus“, so Radschopf. 

Wenn das Blut aus der Wunde schwallartig austritt, dann ist rasches Handeln angesagt.
Wenn das Blut aus der Wunde schwallartig austritt, dann ist rasches Handeln angesagt.(Bild: Molnar Attila)

Auf die Wunde zu drücken ist nicht nur die einfachste Methode, um starke Blutungen abzuschwächen oder zu stillen, sondern auch universell anwendbar. Dazu zieht sich der Ersthelfer zum eigenen Schutz zunächst Einmalhandschuhe an. Je nach Art und Größe der Verletzung kann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte saugfähiges Material aus dem Verbandskoffer, ein Geschirrtuch oder Handtuch auf die Wunde gelegt werden, um darauf Druck mit den Fingern, dem Handballen oder der Faust auszuüben.

Neben der psychischen Betreuung ist auch der Wärmeerhalt der betroffenen Person wichtig.
Neben der psychischen Betreuung ist auch der Wärmeerhalt der betroffenen Person wichtig.(Bild: Molnar Attila)

Alternativ kann ein Druckverband angelegt werden, mit Verbandmaterial, das in jedem Erste-Hilfe-Koffer zu finden ist. Die sterile Wundauflage wird dabei – wie der Name sagt – auf die Wunde gelegt und dann mit einer Binde mit etwas Zug fixiert. „Ein Druckverband kann an allen Extremitäten angelegt werden“, so Praska. Sollte es trotzdem weiter bluten, kann man zusätzlich auch noch Druck ausüben.

Wenn das Messer noch in der Wunde steckt?
Doch was sollte man tun, wenn beispielsweise das Messer noch in der Wunde steckt? „Fremdkörper belassen wir in der Wunde. Auch bei Stich- oder Pfählungsverletzungen werden diese in der Wundhöhle gelassen und nur fixiert“, erklärt Radschopf.

Ruhe bewahren
Neben der Wundversorgung selbst ist während der Wartezeit auf die Rettung auch die psychische Betreuung wichtig. Dazu zählt wiederum, selbst Ruhe zu bewahren und keine Panik oder Hektik zu vermitteln. „Auch unbedingt an den Wärmeerhalt denken und die betroffene Person zudecken“, rät Praska. Wichtig ist weiters, die verletzte Person hinzulegen und die Beine hochzulagern, um den Blutkreislauf zu unterstützen.

In Kürze

  • Druck auf die Wunde ausüben
  • Hilfe holen und so lange bei der Betroffenen bleiben und bis die Rettung kommt

Ziel der neuen „Krone NÖ“-Serie ist es, Menschen die Scheu davor zu nehmen, Erste Hilfe zu leisten. „Unfälle können überall passieren, jederzeit und plötzlich“, weiß Praska. Im nächsten Teil geht es um die Behandlung von Knochenbrüchen.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
168.085 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
138.914 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
118.494 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf