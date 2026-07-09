Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?

Förderung von Frauen in der Wirtschaft

Noch einmal: Was also war die Leistung? Vom Innenministerium heißt es dazu: „Insbesondere hat sich die Genannte in den letzten 15 Jahren für die Förderung von Frauen in der Wirtschaft, bzw. in der Geschäftswelt eingesetzt. Sie war mehr als sechs Jahre Sprecherin für Einzelpersonenunternehmen in der Wirtschaftskammer und hat sich in dieser Funktion vor allem für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für diese Unternehmenssparte eingesetzt.“