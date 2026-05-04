Weggeknickt! Das müssen Ersthelfer nun vermeiden

Angenehme Position

Daher hilft man dem Verletzten am besten, wenn man ihn unterstützt, eine angenehme Position einzunehmen. „Das kann sitzend oder liegend sein“, erklären die beiden Experten. Wenn möglich, kann die betroffene Körperstelle mit einem kalten Umschlag gekühlt werden. „Knieverletzungen sind auf jeden Fall ernst zu nehmen“, so Radschopf. Daher sollte der Verunfallte weiter beobachtet werden. „Nehmen die Schmerzen stark zu oder ist das Bein instabil, dann rufe sofort den Notruf“, erklären die beiden.