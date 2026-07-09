Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert

Kolportiert wurde vom Finanzministerium immer, dass die Paketsteuer zwei Euro beträgt. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn wenn man das Gesetz genau liest, sieht man – die zwei Euro sind netto. Brutto – also mit 20 Prozent Umsatzsteuer – kostet es für die Versanddienstleister 2,40 Euro.