Stromschlag: Hier müssen Ersthelfer aufpassen

Arzt aufsuchen

Zunächst wird dann das Bewusstsein des Verletzten überprüft. Ist der Patient bei Bewusstsein, so wird dieser beruhigt. Liegt ein Notfall vor, wird der Notruf abgesetzt. Auch wenn die Wunden vielleicht nicht schlimm aussehen, nach einem Stromschlag sollte jedenfalls ein Arzt aufgesucht werden. „Er versorgt eventuell entstandene Wunden und kann vor allem den Herzschlag kontrollieren, weil nach einem Stromschlag Rhythmusstörungen auftreten können“, so Praska. Denn der Wechselstrom aus den Steckdosen kann das Herz schädigen. Sollte es – in seltenen Fällen – doch zu einer Brandwunde kommen, ist diese keimfrei zu versorgen, bis die Rettung eintrifft.