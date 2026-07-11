Dieser Wert von Messi verblüfft die Fußball-Welt

Für Gustavo Zlauvinen, Argentiniens Botschafter in Österreich, ist das Viertelfinale gegen die Schweiz doppelt interessant: „Die Familie meines Vaters stammt aus dem Wallis. Aber mein Herz schlägt für Argentinien.“ Über Lionel Messi sagt der Diplomat: „Niemand kann Fußball so gut lesen wie dieses Genie. Messi betrachtet das Spiel aus ganz anderen Winkeln, sieht Züge wie im Schach voraus.“