Dieser Wert von Messi verblüfft die Fußball-Welt

Gustavo Zlauvinen, Argentiniens Botschafter in Österreich, bewundert das einzigartige strategische Fußball-Denken von Lionel Messi. Und ein Wert verblüfft nicht nur den Diplomaten, sondern die ganze Fußball-Welt.
Für Gustavo Zlauvinen, Argentiniens Botschafter in Österreich, ist das Viertelfinale gegen die Schweiz doppelt interessant: „Die Familie meines Vaters stammt aus dem Wallis. Aber mein Herz schlägt für Argentinien.“ Über Lionel Messi sagt der Diplomat: „Niemand kann Fußball so gut lesen wie dieses Genie. Messi betrachtet das Spiel aus ganz anderen Winkeln, sieht Züge wie im Schach voraus.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.