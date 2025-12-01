Verätzung! Was Sie nun keinesfalls tun dürfen

Ein umgestoßener Reiniger, ein neugieriges Kind, ein Moment der Unachtsamkeit – und schon kommt es zu einer schmerzhaften Verätzung. Doch was ist nun als Ersthelfer zu tun? Und was unbedingt zu vermeiden? Experten von Rotem Kreuz und Samariterbund erklären es im neuesten Teil der „Krone“-Serie „Helfen rettet Leben“.
Ein scharfer Schmerz, brennende Haut – und plötzlich wird klar: Hier wirkt eine gefährliche Substanz. Verätzungen können schnell passieren und sind tückisch. Sie entstehen prompt und können schwere Verletzungen verursachen. Umso wichtiger ist es zu wissen, welche Sofort-Maßnahmen wirklich helfen.
Rötungen, Schmerzen, Lidkrampf
„Chemikalien gibt es in jedem Haushalt wie etwa Putzmittel“, wissen Harald Radschopf, Notfallsanitäter und Leiter der Rettungsschule beim Samariterbund in NÖ, und Georgia Praska, Lehrbeauftragte für Erste-Hilfe beim Roten Kreuz. Bereits ein geringer Kontakt mit solchen Substanzen kann gefährlich sein, sie können zu Rötungen, Schwellungen, Schmerzen und beim Auge zu einem Lidkrampf führen. „Hier gilt es sofort zu handeln und keine Zeit zu verlieren. Verätzungen sind echte Notfälle“, betonen die beiden.
Keine Hausmittel
Das Wichtigste: Die betroffene Stelle sofort ausgiebig mit Wasser spülen. Das verwendete Wasser sollte dabei weder zu heiß, noch zu kalt sein. „Auf keinen Fall dürfen Hausmittel, Salben oder sonstige Lösungen verwendet werden, um die Chemikalien von der Haut zu entfernen“, warnt Radschopf. Zudem sollte das Wasser über den kürzesten Weg ablaufen können, um weitere Schäden zu verhindern.
Unbedingt auf Selbschutz achten
Als Ersthelfer ist es außerdem besonders wichtig, auf den Selbstschutz zu achten. „Ziehe daher Einmalhandschuhe an“, empfiehlt Praska. Erst danach soll die Wunde steril abgedeckt werden. Sollten Chemikalien in das Auge geraten sein, so ist das betroffene, geöffnete Auge so rasch wie möglich von innen nach außen mit sauberem Wasser zu spülen. Wurden Säuren oder Laugen verschluckt, dann darf keinesfalls absichtliches Erbrechen herbeigeführt und keine Neutralisationsversuche mit Milch, Wasser oder dergleichen durchgeführt werden.
Vor allem bei sichtbaren Verletzungen und starken Schmerzen sollte unbedingt der Notruf gewählt werden. „Je schneller du reagierst, umso besser“, so die beiden Erste-Hilfe-Spezialisten.
Ziel der „Krone NÖ“-Serie ist es, Menschen die Scheu davor zu nehmen, Erste Hilfe zu leisten. „Unfälle können überall passieren, jederzeit und plötzlich“, weiß Praska.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.