Verätzung! Was Sie nun keinesfalls tun dürfen

Unbedingt auf Selbschutz achten

Als Ersthelfer ist es außerdem besonders wichtig, auf den Selbstschutz zu achten. „Ziehe daher Einmalhandschuhe an“, empfiehlt Praska. Erst danach soll die Wunde steril abgedeckt werden. Sollten Chemikalien in das Auge geraten sein, so ist das betroffene, geöffnete Auge so rasch wie möglich von innen nach außen mit sauberem Wasser zu spülen. Wurden Säuren oder Laugen verschluckt, dann darf keinesfalls absichtliches Erbrechen herbeigeführt und keine Neutralisationsversuche mit Milch, Wasser oder dergleichen durchgeführt werden.