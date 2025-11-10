So leistet man bei einem Knochenbruch Hilfe

Maßnahmen bei Schwellungen

Weil Knochen- und Gelenkverletzungen häufig mit starken Schwellungen einhergehen, bietet es sich an, die betroffene Stelle zu kühlen – etwa mit feuchten Tüchern. „Gefrorenes sollte aber nicht direkt auf die Haut gelegt werden“, rät Praska. Aufgrund der Schwellungen empfiehlt es sich auch, Kleidungsstücke an der betroffenen Extremität zu entfernen. „Dazu zählen etwa auch Schmuckstücke“, so Radschopf. Schuhbänder sollten bei einer Knöchelverletzung gelockert werden.