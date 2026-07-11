VW-Sparhammer: „Mitarbeiter müssen verzichten“

Die VW-Mitarbeiter müssen ihren Teil dafür tun, dem Riesenkonzern aus der Krise zu helfen – das findet zumindest der Auto- und Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Er fordert ein Aus der 35-Stunden-Woche. Die Mitarbeiter sollen wieder 40 Stunden pro Woche arbeiten, allerdings den gleichen Lohn wie bisher bekommen. Damit könne man „das Problem der hohen Produktionskosten“ zumindest teilweise lösen, sagt der Leiter des privaten Instituts Center Automotive Research.