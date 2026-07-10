Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben

Trauer um eine Ikone des Skisports. Wie seine Familie am Freitag mitgeteilt hat, ist der ehemalige Speed-Spezialist Roland Collombin im Alter von 75 Jahren verstorben. Vor zwei Jahren erkrankte er an Kehlkopfkrebs. Nachdem er diesen überwunden hatte, erkrankte er an Leberkrebs. Nun hat Collombin den Kampf verloren.