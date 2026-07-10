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Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben

Ski Alpin
10.07.2026 21:13
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Traurige Nachrichten aus dem Ski-Zirkus! Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit verstorben. In den 1970er Jahren feierte der Schweizer einige Erfolge und holte 1972 in Sapporo Olympia-Silber in der Abfahrt. 

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Trauer um eine Ikone des Skisports. Wie seine Familie am Freitag mitgeteilt hat, ist der ehemalige Speed-Spezialist Roland Collombin im Alter von 75 Jahren verstorben. Vor zwei Jahren erkrankte er an Kehlkopfkrebs. Nachdem er diesen überwunden hatte, erkrankte er an Leberkrebs. Nun hat Collombin den Kampf verloren. 

1974 triumphierte Collombin in Wengen.
1974 triumphierte Collombin in Wengen.(Bild: APA/KEYSTONE/STR)

Sturz beendete Karriere vorzeitig
Die größten sportlichen Erfolge feierte der Schweizer in den 1970er Jahren. Bei den Olympischen Spielen 1972 raste er zu Silber. 1973 und 1974 jubelte Collombin über den Gewinn der Abfahrts-Kristallkugel. Acht Abfahrten konnte er zudem im Laufe seiner Karriere für sich entscheiden. 

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Nach einem heftigen Sturz in Val d‘Isere 1975 musste er seine Profi-Karriere im Alter von nur 24 Jahren frühzeitig beenden. 

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