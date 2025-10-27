Wie man hilft, wenn jemand zu ersticken droht

Zunächst werden fünf kräftige Schläge mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter gegeben. Damit wird versucht, den Fremdkörper zu lösen. „Sollte diese Maßnahme nicht zum gewünschten Erfolg führen, folgen im nächsten Schritt fünf Oberbauchkompressionen, die sogenannten Heimlich-Manöver“, erklärt Praska.

So geht das Heimlich-Manöver

Bei dem nach dessen Erfinder, US-Arzt Henry Jay Heimlich, benannten Griff stellt man sich hinter die betroffene Person, umfasst sie mit beiden Armen und legt diese um den Oberbauch. Nach vorne gelehnt wird die Faust geballt und zwischen Bauchnabel und Brustkorb nach innen und oben gezogen. Das kann sowohl im Stehen als auch bei sitzenden Personen (z. B. im Rollstuhl) durchgeführt werden. „Die beiden Maßnahmen werden abwechselnd so lange durchgeführt, bis der Rettungsdienst eintrifft, die Situation sich bessert oder das Verschluckte wieder ausgespuckt wird“, so Praska.