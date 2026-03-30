Das ist bei Wanderunfällen für Ersthelfer zu tun

Stabilisieren, nicht bewegen

Eine der häufigsten Verletzungen bei Outdoor-Aktiv ist eine Verletzung des Fußes oder des Sprunggelenks – von der Verstauchung bis zum Bänderriss. „Wichtig ist, den Verletzten in eine angenehme Position zu bringen, den Fuß zu stabilisieren und ihn nach Möglichkeit nicht mehr zu bewegen“, erklärt Radschopf. Die betroffene Stelle kann beispielsweise mit Wasser aus einem Bach gekühlt werden, um die Schwellung zu lindern. Ist an einen eigenständigen Abstieg auch nach einer Rast nicht zu denken, ist der Notruf zu wählen.