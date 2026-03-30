Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Helfen rettet Leben“

Das ist bei Wanderunfällen für Ersthelfer zu tun

Niederösterreich
30.03.2026 09:15
Porträt von Thomas Werth
Porträt von Petra Weichhart
Von Thomas Werth und Petra Weichhart

Der Weg schmal, der Untergrund uneben, ein falscher Schritt: Eine Verletzung beim Wandern passiert oft fern von Straßen und schneller Hilfe. Wer hier verletzt ist, kann sich oft nicht selbst versorgen und auch für Ersthelfer ist die Situation ungewohnt. Die Experten Georgia Praska (Rotes Kreuz) und Harald Radschopf (Samariterbund) klären auf, was zu tun ist.

0 Kommentare

Unfälle im freien Gelände stellen Helfer vor besondere Herausforderungen. Anders als im Straßenverkehr sind Einsatzkräfte oft nicht sofort vor Ort, das Gelände ist unübersichtlich und die Versorgung erschwert. Umso wichtiger ist es, die Situation richtig einzuschätzen, den Verletzten zu sichern und gezielt Hilfe zu organisieren.

Optimal vorbereiten
Prinzipiell gilt: Bei Aktivitäten im Freien sollte man sich bestmöglich darauf vorbereiten. Das gilt vor allem auch für die Kleidung. Doch selbst gutes Schuhwerk schützt beispielsweise nicht davor, bei einem falschen Schritt umzuknicken oder bei einem Sturz eine Kopfverletzung zu erleiden. Prinzipiell gilt: Ruhe bewahren! „Im Gelände haben wir selten Erste-Hilfe-Material mit, aber man kann mit einfachen Mitteln trotzdem gut helfen“, erklärt Praska.

Eine Fußverletzung kann schnell passieren. Doch was ist dann zu tun?
Eine Fußverletzung kann schnell passieren. Doch was ist dann zu tun?(Bild: Attila Molnar)

Noch bevor man losmarschiert, sollte man sich noch einmal die Notrufnummern ins Gedächtnis rufen. 144 für die Rettung, 140 für die Bergrettung und 112, der Euronotruf. Letzterer gewinnt vor allem dann an Bedeutung, wenn das eigene Netz nicht verfügbar ist. Die 112 funktioniert nämlich unabhängig vom Anbieter, auch eine SIM-Karte oder ein entsperrtes Handy ist nicht notwendig.

Stabilisieren, nicht bewegen
Eine der häufigsten Verletzungen bei Outdoor-Aktiv ist eine Verletzung des Fußes oder des Sprunggelenks – von der Verstauchung bis zum Bänderriss. „Wichtig ist, den Verletzten in eine angenehme Position zu bringen, den Fuß zu stabilisieren und ihn nach Möglichkeit nicht mehr zu bewegen“, erklärt Radschopf. Die betroffene Stelle kann beispielsweise mit Wasser aus einem Bach gekühlt werden, um die Schwellung zu lindern. Ist an einen eigenständigen Abstieg auch nach einer Rast nicht zu denken, ist der Notruf zu wählen.

Lesen Sie auch:
Die fünf W-Fragen sind die wichtigsten.
Expertin erklärt
So setzt man als Ersthelfer den Notruf richtig ab
23.03.2026
„Helfen rettet Leben“
Schlaganfall: Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt
17.02.2026
„Helfen rettet Leben“
So erkennen Ersthelfer einen Diabetes-Notfall
09.02.2026
„Helfen rettet Leben“
So leistet man bei einem Knochenbruch Hilfe
10.11.2025
„Helfen rettet Leben“
Autounfall! Das ist nun für Ersthelfer zu tun
15.12.2025

Auch blutende Wunden können bei einer Wanderung nicht ausgeschlossen werden, etwa durch einen Sturz oder eine andere Unaufmerksamkeit. Harmlosere Schürfwunden sollten zumindest mit sauberem Wasser gereinigt und von einem Pflaster abgedeckt werden. Größere Wunden werden ähnlich versorgt. Sieht sich der Verletzte außerstande, selbstständig zurückzukehren, ist auch hier der Notruf zu wählen. Besondere Vorsicht ist bei Kopfverletzungen geboten.  

Rotes Kreuz und Samariterbund klären auf, wie man bei Verletzungen in der Natur am besten hilft.
Rotes Kreuz und Samariterbund klären auf, wie man bei Verletzungen in der Natur am besten hilft.(Bild: Attila Molnar)

Unterschätzt wird bei Wanderungen in der wärmeren Jahreszeit gerne auch die Sonne, die zu Sonnenstich oder Hitzschlag führen kann. Vor allem dann, wenn Sonnenschutz, Kopfbedeckung und ausreichend Trinken zu Hause geblieben sind. Schwindel und Kopfschmerzen sind mögliche Vorboten, Erbrechen, eine erhöhte Körpertemperatur und Bewusstseinstrübungen können die späteren Folgen sein. Betroffene sollten in den Schatten gebracht und vor weiterer Hitzeeinwirkung möglichst geschützt werden. Bei Kreislaufproblemen können die Beine hochgelagert werden, ist das Bewusstsein eingetrübt, ist die stabile Seitenlage zu wählen, die Atmung ist zu kontrollieren, bis die Rettung eintrifft. 

Erste-Hilfe-Set für den Rucksack

Folgendes Notfall-Set sollte man bei Wanderungen mit sich führen: sterile Wundverbände in verschiedenen Größen, Pflaster, Blasenpflaster, Dreieckstuch, Leukoplast, Wunddesinfektion, Verbandsschere, Einmalhandschuhe

„Du kannst auch ohne professionelle Ausrüstung gut helfen. Im besten Fall hast du aber natürlich immer ein Erste-Hilfe-Set dabei“, betonen Praska und Radschopf.

Ziel dieser „Krone NÖ“-Serie ist es, Menschen die Scheu davor zu nehmen, Erste Hilfe zu leisten. „Unfälle können überall passieren, jederzeit und plötzlich“, weiß Praska. „Denke daran, du kannst nichts falsch machen, außer nichts zu tun“, ergänzt Harald Radschopf vom Samariterbund.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
30.03.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
160.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
146.689 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
89.683 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1110 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
956 mal kommentiert
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
766 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf