Peruaner benennen ihre Babys nach Erling Haaland

559 Babys mit Haaland-Bezug

Demnach tragen 468 Kinder in Peru den Nachnamen des 25 Jahre alten Torjägers nun als Vornamen, weitere 91 Säuglinge wurden sogar komplett Erling Haaland genannt. Macht in Summe 559 Babys mit Haaland-bezug. „Fußballstars dienen den Peruanern als Inspiration, ihre Kinder mit diesen Namen registrieren zu lassen“, erklärt Behördensprecher Ivan Torres bei Panamericana Television. Und fügt scherzend hinzu: „Haaland ist auch Peruaner“. Die Behörde illustrierte die Statistik mit einem KI-generierten Bild von Haaland mit Plüsch-Lama in der Hand und einer typisch peruanischen Chullo-Mütze auf dem Kopf.