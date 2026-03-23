So setzt man als Ersthelfer den Notruf richtig ab

Die erste Frage

„Die erste Frage, die du meistens gestellt bekommst, ist jene nach dem Unfallort“, erklärt Praska. Dieser sollte möglichst genau beschrieben werden. Angaben wie „Wo früher einmal der Bäcker war“ helfen nicht weiter, stattdessen sollte man nach Möglichkeit den Straßennamen und die genaue Hausnummer nennen. Ist das nicht möglich, sollten andere Orientierungspunkte genannt werden. „Auf der Autobahn beispielsweise die Fahrtrichtung und die Kilometerangabe am Fahrbahnrand“, so Praska. Weiß man nicht genau, wo man ist, ist es in den meisten Fällen sogar möglich, mittels des Mobiltelefons eine Ortung vorzunehmen.