Kohlenmonoxid – die unsichtbare Gefahr

Und wie handelt man richtig?

Im Fall der Fälle sei es wichtig, den Raum so schnell wie möglich zu verlassen, da das Kohlenmonoxid den Sauerstoff-Transport im Blut stört. Dadurch werden das Gehirn oder andere Organe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Die Folge: Bewusstlosigkeit, oder im schlimmsten Fall sogar der Tod. Daher: Umgehend den Notruf wählen, die Rettung verständigen, beim Betroffenen bleiben (nur wenn es gefahrlos möglich ist) und den Notfallcheck durchführen. Und unbedingt für Frischluft sorgen oder am besten den Raum ganz verlassen.