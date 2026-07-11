So hoch sind Kosten für Wiener Sozialhilfebezieher

Nirgendwo in Österreich beziehen so viele Menschen Mindestsicherung wie in Wien. Das schlägt sich auch bei den Kosten deutlich nieder, wie die Zahlen zeigen, die der „Krone“ vorliegen. Dénes Kucsera, Ökonom bei der Agenda Austria, erklärt, warum die Unterschiede zwischen den Bundesländern so groß sind und was sich ändern müsste.