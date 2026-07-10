Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein

Von WEGA-Beamten gestoppt, Klappmessser sichergestellt

Der mutmaßliche Angreifer hatte sofort nach der Tat die Flucht ergriffen. Der Polizei konnte er aber letztlich nicht entkommen: WEGA-Beamte konnten im Zuge einer Sofortfahndung den Flüchtigen bei der Laaer-Berg-Straße anhalten. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, hatte der junge Verdächtige auf der Flucht zwar weggeworfen – es konnte jedoch gefunden und sichergestellt werden.