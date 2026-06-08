Pferdetritt: So leisten Sie richtig Erste Hilfe

Selbstschutz vor Fremdschutz

Die Folgen können von schmerzhaften Prellungen bis hin zu Knochenbrüchen oder inneren Verletzungen reichen. Für Ersthelfer gilt aber zunächst: Selbstschutz geht vor Fremdschutz. „Gehe nur zur verletzten Person, wenn keine unmittelbare Gefahr mehr besteht“, so Radschopf. Das Tier sollte daher nach Möglichkeit gesichert und entfernt werden, zudem sollte man sich ruhig nähern und hektische Bewegungen vermeiden.