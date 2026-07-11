„Jeden Sch*** posten“: Wieder Chat-Skandal bei GPA

Porno-Witze und Rassismus: Nach dem ersten Skandal sorgen nun weitere Nachrichten aus der Gewerkschaftsjugend-Gruppe für Entsetzen. Bei einer Tagung soll zu „schwarzem Humor“ aufgerufen worden sein.
Die Chat-Affäre innerhalb der Gewerkschaft GPA zieht immer weitere Kreise. Nachdem – wie berichtet – kürzlich ein interner Chat mit sexistischen und menschenverachtenden Inhalten für Empörung gesorgt hatte, liegen der „Krone“ nun Screenshots einer weiteren Whats-App-Gruppe aus Oberösterreich vor. Diese wurde laut „Krone“-Informationen im April 2023 im Rahmen einer Tagung der GPA-Jugend Oberösterreich im Hotel Aichinger in Nussdorf am Attersee eingerichtet. Eigentlich sollte sie der Organisation der Veranstaltung dienen – stattdessen entwickelte sie sich offenbar zu einem Sammelsurium an geschmacklosen und diskriminierenden Inhalten.
„Schwarzer Humor ist immer willkommen“
Besonders brisant: Die damalige GPA-Jugendsekretärin – sie wurde nach dem ersten Skandal entlassen – schrieb: „Natürlich könnt ihr jeden Scheiß hier posten. Schwarzer Humor ist immer willkommen.“ Kurz darauf wurden zahlreiche Memes geteilt: Unter anderem ein Hitler-Meme mit Holocaust-Bezug, rassistische Beschimpfungen, homophobe Beleidigungen, sexualisierte Bilder und weitere diskriminierende Inhalte.
Datenforensiker soll GPA-Handys durchforsten
Die Gewerkschaft betont gegenüber der „Krone“ nichts von der Gruppe gewusst zu haben, und: „Wir haben einen Datenforensiker beauftragt, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten das Diensthandy unserer ehemaligen Mitarbeiterin nach weiteren Informationen zu durchforsten.“ Derzeit gebe es „keinen Hinweis, dass weitere GPA-Beschäftigte beteiligt waren“.
Für FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ist der neuerliche Fund ein weiterer schwerer Imageschaden für die Gewerkschaft: „Die GPA-Jugend offenbart ein Weltbild, das einfach nur skandalös ist“. Er fordert nun politische Konsequenzen: „Was sagen GPA-Chefin Barbara Teiber und SPÖ-Chef Andreas Babler zu diesem Skandal? Herr Babler, Frau Treiber: Treten Sie zurück!“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.