„Jeden Sch*** posten“: Wieder Chat-Skandal bei GPA

Die Chat-Affäre innerhalb der Gewerkschaft GPA zieht immer weitere Kreise. Nachdem – wie berichtet – kürzlich ein interner Chat mit sexistischen und menschenverachtenden Inhalten für Empörung gesorgt hatte, liegen der „Krone“ nun Screenshots einer weiteren Whats-App-Gruppe aus Oberösterreich vor. Diese wurde laut „Krone“-Informationen im April 2023 im Rahmen einer Tagung der GPA-Jugend Oberösterreich im Hotel Aichinger in Nussdorf am Attersee eingerichtet. Eigentlich sollte sie der Organisation der Veranstaltung dienen – stattdessen entwickelte sie sich offenbar zu einem Sammelsurium an geschmacklosen und diskriminierenden Inhalten.