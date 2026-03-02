Allergische Reaktion! Rasches Handeln ist gefragt

Basismaßnahmen wie Frischluft und eine richtige Lagerung mit erhöhtem Oberkörper helfen, die Wartezeit auf die Rettungskräfte zu überbrücken. Ein kalter Umschlag oder andere Kühlelemente können helfen, von außen um den Hals oder auf die Schwellung für Linderung zu sorgen. Wenn die Person gut ansprechbar ist, kann man sie auch – sofern vorhanden – Eis oder einen Eiswürfel lutschen lassen.