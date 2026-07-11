Spielte noch bei WM: Südafrika-Kicker (25) tot!

Klub schweigt

Der südafrikanische Verein wollte die Berichte über den Tod seines Spielers bislang weder bestätigen noch dementieren. Das Portal „Soccer Laduma“ zitierte indes Brendine Johnson, eine Mentorin des 25-Jährigen. „Im Moment ist die Wunde noch ganz frisch, es ist alles noch sehr schmerzhaft. Die Familie möchte derzeit nicht kontaktiert werden, sie wäre gar nicht in der Lage, irgendjemandem zu antworten. Dieser Verlust hat alle zutiefst erschüttert.“