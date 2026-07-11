Spielte noch bei WM: Südafrika-Kicker (25) tot!

Traurige Nachrichten erschüttern den südafrikanischen Fußball! Nationalspieler Jayden Adams, der vor zwei Wochen noch bei der WM spielte, soll Medienberichten zufolge im Alter von nur 25 Jahren gestorben sein. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht.
Der Mittelfeldspieler stand bei der Weltmeisterschaft noch für Südafrika auf dem Platz. Adams kam in allen drei Gruppenspielen gegen Mexiko (0:2), Tschechien (1:1) und Südkorea (1:0) zum Einsatz und stand bei Mamelodi Sundowns unter Vertrag. Im Sechzehntelfinale gegen Kanada, das Südafrika unglücklich durch ein Last-Minute-Gegentor 0:1 verlor, saß Adams nur auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.
Klub schweigt
Der südafrikanische Verein wollte die Berichte über den Tod seines Spielers bislang weder bestätigen noch dementieren. Das Portal „Soccer Laduma“ zitierte indes Brendine Johnson, eine Mentorin des 25-Jährigen. „Im Moment ist die Wunde noch ganz frisch, es ist alles noch sehr schmerzhaft. Die Familie möchte derzeit nicht kontaktiert werden, sie wäre gar nicht in der Lage, irgendjemandem zu antworten. Dieser Verlust hat alle zutiefst erschüttert.“
Die südafrikanische Zeitung „Sunday World“ berichtet, dass sich Adams am Samstagmorgen in seinem Haus in Stellenbosch nahe Kapstadt das Leben genommen habe. Der Journalist Nuhu Adams schrieb, dass der Spieler unter Depressionen gelitten haben soll.
Eine offizielle Stellungnahme der Familie oder des Vereins steht noch aus.
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