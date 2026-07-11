„Veit Dengler sollte sein Mandat zurücklegen“

In der steirischen Landespartei, wo er keine offizielle Funktion ausübte, hat er den Rückhalt ebenfalls verloren: „Wir können den einstimmigen Beschluss des NEOS-Parlamentsklubs und die Entscheidung des Parteivorstandes voll und ganz nachvollziehen. Ein Parteigründer einer liberalen Partei, der seine eigenen Kolleginnen und Kollegen in einer vertraulichen Sitzung heimlich abhört und aufzeichnet und auch bereits in der Vergangenheit gegen unsere gemeinsamen Regeln verstoßen hat, geht sich einfach nicht aus. Liberal zu sein, bedeutet nicht, sich an keine Regeln halten zu müssen. Keine Organisation, kein Verein, keine Firma würde so ein Verhalten tolerieren“, heißt es von Landesparteichef Niko Swatek.