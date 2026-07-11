Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirsicher NEOS-Chef

„Veit Dengler sollte sein Mandat zurücklegen“

Steiermark
11.07.2026 15:03
Der steirische NEOS-Chef Niko Swatek (links) fordert Veit Dengler auf, sein Mandat ...
Der steirische NEOS-Chef Niko Swatek (links) fordert Veit Dengler auf, sein Mandat zurückzulegen.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, Parlamentsdirektion/Thomas Topf)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Nach der „Abhör-Affäre“ verliert Nationalratsabgeordneter Veit Dengler auch in seinem Heimatbundesland Steiermark den Rückhalt der NEOS. Landesparteichef Niko Swatek übt scharfe Kritik am Verhalten des Partei-Mitgründers und fordert ihn auf, sein Mandat im Parlament zurückzulegen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Große Turbulenzen bei den NEOS: Am Freitag wurde der Nationalratsabgeordnete Veit Dengler aus dem Parlamentsklub und der Partei ausgeschlossen. Er soll interne Sitzungen heimlich aufgezeichnet haben. Medienmanager Dengler selbst, der immer wieder aus der Parteilinie ausgeschert hat, kritisiert seine bisherige Partei, die er einst mitgegründet hat, scharf und spricht von autoritären Tendenzen. Das Mandat im Nationalrat will er als freier Abgeordneter weiter ausüben.

In der steirischen Landespartei, wo er keine offizielle Funktion ausübte, hat er den Rückhalt ebenfalls verloren: „Wir können den einstimmigen Beschluss des NEOS-Parlamentsklubs und die Entscheidung des Parteivorstandes voll und ganz nachvollziehen. Ein Parteigründer einer liberalen Partei, der seine eigenen Kolleginnen und Kollegen in einer vertraulichen Sitzung heimlich abhört und aufzeichnet und auch bereits in der Vergangenheit gegen unsere gemeinsamen Regeln verstoßen hat, geht sich einfach nicht aus. Liberal zu sein, bedeutet nicht, sich an keine Regeln halten zu müssen. Keine Organisation, kein Verein, keine Firma würde so ein Verhalten tolerieren“, heißt es von Landesparteichef Niko Swatek.

Lesen Sie auch:
Der Ausschluss von Veit Dengler sorgt für Kritik an der Parteiführung rund um Beate ...
Das sagen die Leser
NEOS-Konflikt: „Mandatare statt Parteisoldaten!“
11.07.2026
Nach Neos-Ausschluss
Dengler rechnet ab: „Abgeordnete nur Stimmvieh“
11.07.2026

Steirischer Spitzenkandidat bei Nationalratswahl
Er fordert Dengler auf, sein Mandat zurückzulegen – „wenn es ihn tatsächlich nicht um seine Person, sondern um eine starke liberale Stimmung in Österreich und in der Steiermark geht“. Dengler war bei der Nationalratswahl 2024 Spitzenkandidat der steirischen NEOS: „Hunderte Aktivistinnen und Aktivisten sind von Tür zu Tür gelaufen, haben an Ständen gestanden und Gespräche geführt, um Österreich zu verändern. Sie haben diesen Wahlerfolg möglich gemacht, nicht ein einzelner Abgeordneter. Sein Mandat verdankt Veit Dengler diesen Menschen. Auch ihnen ist er es schuldig, es jetzt zurückzulegen“, so Swatek in seiner deutlichen Stellungnahme.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
11.07.2026 15:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
119.176 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
112.513 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
106.715 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1093 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
918 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
909 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf