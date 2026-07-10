Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“

Nach einem ersten juristischen Erfolg gegen die Berichterstattung der „Süddeutschen Zeitung“ rund um mögliche Vorwürfe von Machtmissbrauch gegen Kultmusiker Konstantin Wecker, meldet sich nun eine der betroffenen Frauen erneut zu Wort. Sie bezeichnet die Urteilsverkündung 2026, zu der sie eigens nach Berlin gereist war, als „retraumatisierend“. „Nach dem Sex ging ich zur Schule“, lautet der Vorwurf der damals 17-Jährigen. Warum sie jetzt lauter denn je über das spricht, was nach dem Gerichtsurteil offline bleiben muss, das sehen Sie im krone.tv-Interview mit Stefana Madjarov.
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