Dutzende Schweine bei Großbrand verendet

Seit den Mittagsstunden kämpfen 20 Feuerwehren gegen einen Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Pettenbach in OÖ. Dort ist in einem Maststall aus noch unbekannten Gründen Feuer ausgebrochen, mehrere Dutzende Schweine kamen in den Flammen ums Leben.
Samstag gegen 12.30 Uhr bemerkte der Landwirt – er ist selbst bei der Feuerwehr – dass es im Maststall seines Schweinezuchtbetriebs in Pettenbach brannte. Er setzte einen Notruf ab und löste sofort Alarmstufe drei aus. Dann versuchte er noch, die in dem Gebäude untergebrachten Tiere ins Freie zu bringen.
Dutzende Tiere verbrannt
Laut ersten Informationen soll das aber nicht mehr geglückt sein. Wie viele Tiere im Feuer umkamen, ist noch nicht geklärt, es soll sich aber zumindest um mehrere Dutzend handeln. Die eintreffenden Feuerwehren aus der Umgebung begannen sofort mit dem Löschangriff. Dafür nutzten sie das Wasser aus dem Pool und legten umfangreiche Löschleitungen.
Übergreifen verhindert
Es gelang, den Brand auf den Maststall zu begrenzen und ein Übergreifen auf den nahegelegenen Zuchtstall und Getreidesilos zu verhindern. Das Brandobjekt wurde aber ein Raub der Flammen, etwa eine Stunde nachdem der Brand ausgebrochen war, stürzte das Dach ein.
Ein Verletzter
Die Löscharbeiten dauern weiter an, wie Bernhard Huemer vom Bezirksfeuerwehrkommando Kirchdorf mitteilte, sei der Brand aber unter Kontrolle. Laut ersten Informationen soll es einen verletzten Feuerwehrmann geben.
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