Dutzende Schweine bei Großbrand verendet

Dutzende Tiere verbrannt

Laut ersten Informationen soll das aber nicht mehr geglückt sein. Wie viele Tiere im Feuer umkamen, ist noch nicht geklärt, es soll sich aber zumindest um mehrere Dutzend handeln. Die eintreffenden Feuerwehren aus der Umgebung begannen sofort mit dem Löschangriff. Dafür nutzten sie das Wasser aus dem Pool und legten umfangreiche Löschleitungen.