Eis, Sturz, Unterkühlung: So helfen Sie richtig!

Vor der Kälte schützen

Oftmals merken die Betroffenen die Auswirkungen der Kälte in solchen Situationen jedoch nicht sofort. Als Ersthelfer sollte man – sofern möglich – die Person daher dingend in eine warme Umgebung bringen oder sie zumindest mit einer Decke vor den niedrigen Temperaturen und dem kalten Boden schützen, empfehlen die Experten. Wichtig: Eine Wirbelsäulenverletzung muss im Vorfeld ausgeschlossen werden.