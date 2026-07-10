Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zu sexualisiert“

Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg

Tirol
10.07.2026 05:00
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Obwohl Direktor und Schulinspektor positive Stellungnahmen abgaben, verlängerte die Tiroler Bildungsdirektion den Vertrag einer engagierten Junglehrerin nicht. Alteingesessenen Lehrkräften war die moderne Kollegin ganz offensichtlich ein Dorn im Auge.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sie arbeitete als Kosmetikerin in den besten Häusern, hatte die Spa-Leitung in einem Tiroler 5-Sterne-Hotel inne. Als Fachlehrerin für Kosmetik und Fußpflege schlug die Innsbruckerin Melanie Stanojevic an der Tiroler Fachberufsschule für Ernährung, Schönheit, Chemie am Lohbachufer in Innsbruck im Herbst des Vorjahres einen neuen (Berufs)weg ein. Doch ausgerechnet dort kam ihr Äußeres mit aufgespritzten Lippen gar nicht gut bei den Kolleginnen an. „Ich fiel Mobbing zum Opfer“, kann es die 40-Jährige nicht fassen.

Beschwerde beim Innungsmeister
Ihre aufgespritzten Lippen seien zu sexualisiert, wurde getuschelt. „Dann hat sich eine Kollegin unter anderem beim Innungsmeister über mich beschwert. Ich sei für den Job nicht geeignet“, schildert die zweifache Mutter. Auch Screenshots ihres Instagram-Auftritts und von TikTok-Videos, die sie mit Schülerinnen machte, wurden an Entscheidungsträger verschickt.

Der moderne Unterricht begeisterte viele Schülerinnen.
Der moderne Unterricht begeisterte viele Schülerinnen.(Bild: Christof Birbaumer)

Auf Instagram postete Stanojevic ein Foto mit einer Waffe am Arzler Schießstand. Die Folge: Ein Screenshot davon landete bei der Bildungsdirektion, eine Anzeige wegen angeblichen unbefugten Führens einer Schusswaffe folgte postwendend. „Das Verfahren wurde eingestellt“, betont Stanojevic. Freilich: Den Screenshot nahm eine Kollegin zum Anlass, sich in der Schule bedroht zu fühlen. Sie forderte gar Personenschutz!

Zitat Icon

Ich bin Mobbing zum Opfer gefallen. Jetzt habe ich mich an den Bildungsminister gewandt.

Melanie Stanojevic

Bild: Christof Birbaumer

Die Schülerinnen überschütteten Melanie Stanojevic mit Lob für ihre menschliche und fachlich ...
Die Schülerinnen überschütteten Melanie Stanojevic mit Lob für ihre menschliche und fachlich kompetente Art.(Bild: privat, Krone KREATIV)

Schulinspektor und Direktor auf Seite der Lehrerin
Schließlich schickte die Bildungsdirektion den Schulinspektor in die Klasse der 40-Jährigen. Der gab ein positives Urteil über die Arbeit von Stanojevic ab – genau wie der Schuldirektor.

Die Quereinsteigerin ging im Unterricht neue Wege.
Die Quereinsteigerin ging im Unterricht neue Wege.(Bild: Christof Birbaumer)

Bei den Schülerinnen war Melanie mehr als beliebt. Diese überschütteten sie in Briefen mit Lob für ihre menschliche und fachlich kompetente Art – auch dafür, neue Wege im Unterricht gegangen zu sein. In dasselbe Horn stießen Betriebe und eine frühere Lehrerin, die Modell stand.

Bildungsminister informiert
All das ließ die Bildungsdirektion kalt. Am Freitag ist der letzte Arbeitstag für die Lehrerin. Sie hat inzwischen den Bildungsminister informiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
10.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
131.102 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
101.460 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
90.617 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1823 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1192 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1081 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf