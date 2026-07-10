Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg

Sie arbeitete als Kosmetikerin in den besten Häusern, hatte die Spa-Leitung in einem Tiroler 5-Sterne-Hotel inne. Als Fachlehrerin für Kosmetik und Fußpflege schlug die Innsbruckerin Melanie Stanojevic an der Tiroler Fachberufsschule für Ernährung, Schönheit, Chemie am Lohbachufer in Innsbruck im Herbst des Vorjahres einen neuen (Berufs)weg ein. Doch ausgerechnet dort kam ihr Äußeres mit aufgespritzten Lippen gar nicht gut bei den Kolleginnen an. „Ich fiel Mobbing zum Opfer“, kann es die 40-Jährige nicht fassen.