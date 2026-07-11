Verheerender Stallbrand: Zwei Schweine starben

Ein Feuer zerstörte am Samstagmorgen in St. Oswald in Kärnten ein Wirtschaftsgebäude vollständig. Der 74-jährige Besitzer und seine 17-jährige Tochter erlitten Verletzungen. Zwei Schweine fielen den Flammen zum Opfer.
In den Morgenstunden ist es in St. Oswald am Samstag auf einem bäuerlichen Anwesen zu einem Brand gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache stand ein Wirtschaftsgebäude binnen kürzester Zeit in Vollbrand. Die Flammen erfassten das gesamte Objekt, das in der Folge bis auf die Grundmauern niederbrannte.
Zwei Schweine starben
„Der Großteil der Tiere befand sich außerhalb des Stalls, doch zwei Schweine verendeten aufgrund des Brandes“, berichtet die Polizei. „Aufgrund der starken Hitzeentwicklung barsten mehrere Fenster angrenzender Wohnhäuser und anderer Gebäude.“ Doch die alarmierten Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, St. Oswald, Radenthein, Unterweng, Patergassen, St. Peter und Reichenau konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.
Besitzer wurden verletzt
Während das Wirtschaftsgebäude völlig niederbrannte, zogen sich der Besitzer, ein 74-jähriger Landwirt, und seine 17-jährige Tochter Verletzungen unbestimmten Grades zu. „Sie wurden in die Krankenhäuser Spittal an der Drau und Villach eingeliefert“, so die Polizei. Brandermittler des Bezirks und des Landes werden der Brandursache auf den Grund gehen.
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