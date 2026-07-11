Verheerender Stallbrand: Zwei Schweine starben

Besitzer wurden verletzt

Während das Wirtschaftsgebäude völlig niederbrannte, zogen sich der Besitzer, ein 74-jähriger Landwirt, und seine 17-jährige Tochter Verletzungen unbestimmten Grades zu. „Sie wurden in die Krankenhäuser Spittal an der Drau und Villach eingeliefert“, so die Polizei. Brandermittler des Bezirks und des Landes werden der Brandursache auf den Grund gehen.