Motorradunfall: Diese Hilfe kann Leben retten

Rasch und sanft

Bei der Helmabnahme werden Laschen oder Verschlüsse geöffnet. Wichtig: Diese beweglichen Teile sind immer farbig markiert, um sie leichter zu finden. Danach wird der Helm rasch und sanft abgenommen, indem er leicht nach hinten gekippt und vorsichtig mit beiden Händen abgezogen wird. Befindet sich die Kinnlinie auf Nasenhöhe, wird der Kopf des Verletzten mit weit gespreizten Fingern im Nacken und am Hinterkopf gestützt. Mit den Händen wird dann am oberen Helmrand und im Nacken der Helm vollständig heruntergezogen und der Kopf vorsichtig abgelegt. Wer das Trainieren will: „Man lernt es in jedem Erste-Hilfe-Kurs“, betonen Praska und Radschopf. Ist der Helm entfernt, wird die Atmung kontrolliert. Ist keine normale Atmung vorhanden, muss mit der Wiederbelebung begonnen werden.