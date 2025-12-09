So hilft man bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand

Nur nichts tun ist falsch

Eine Wiederbelebung durchzuführen ist ganz einfach – fest und schnell auf den Brustkorb drücken ist die wichtigste Maßnahme. Beim Notrufgespräch erhält man auch Tipps zu den richtigen Maßnahmen, wenn man sich bei den Handgriffen einmal nicht ganz sicher ist. „Also keine falsche Zurückhaltung, beherzt zu helfen, kann ein Menschenleben retten. Jede Sekunde zählt!“, betonen Praska und Radschopf. Im Idealfall soll auch eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchgeführt werden. Traut man sich das nicht zu, dann hilft es dennoch, die Herzdruckmassage zu machen.