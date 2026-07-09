Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“

Wer pflegt uns, wenn wir selbst einmal Hilfe brauchen? Genau diese Frage beschäftigt viele Österreicher. krone.tv hat sich umgehört und dabei klare Botschaften erhalten: Es brauche mehr Pflegekräfte, attraktivere Arbeitsbedingungen und weniger Bürokratie. Viele sind überzeugt: Ohne Beschäftigte aus dem Ausland würde das System längst nicht mehr funktionieren. Alle Antworten sehen Sie oben im Video!