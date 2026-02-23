Krampfanfall: Bei „Gewittern im Kopf“ helfen

So handeln Sie als Ersthelfer im Notfall richtig

Während des Krampfanfalles schützen Sie den Betroffenen vor Verletzungen. Entfernen Sie umliegende Gegenstände in der näheren Umgebung. Halten Sie die Person während des Krampfes keinesfalls fest. Wählen Sie den Notruf 144 und bleiben Sie bei der Person, bis der Rettungsdienst eintrifft. Ein Krampfanfall kann auch einem Atem-Kreislaufstillstand vorausgehen – sobald der Anfall vorbei ist, muss daher kontrolliert werden, ob die Person normal atmet. Ist dies nicht der Fall, wird sofort mit der Wiederbelebung begonnen. Atmet die Person normal, bringen Sie die Person in die stabile Seitenlage und achten Sie darauf, ob die Atmung erhalten bleibt.