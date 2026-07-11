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„54 ist gute Zahl“

Sofia Vergara begeistert zum Geburtstag im Bikini

Society International
11.07.2026 15:13
(Bild: Krone-Collage/instagram.com/sofiavergara)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Huch, da scheint jemand in den Jungbrunnen gefallen zu sein! Schauspielerin Sofia Vergara feierte am Freitag ihren 54. Geburtstag – und überraschte ihre Fans mit einem sexy Schnappschuss, auf dem sie keinen Tag älter als 30 aussieht!

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Der Bikini: feurig rot! Die Kurven: mega hot! Sofia Vergara beweist mit ihrem aktuellen Geburtstags-Schnappschuss, dass das Alter tatsächlich nur eine Zahl ist. Denn dass die Schauspielerin am Freitag 54 Jahre alt wurde, kann man einfach nicht glauben!

„Du meinst 34 ...“
Kein Wunder, dass Vergara bei einem Jährchen mehr auf dem Buckel nur milde lächeln kann und ihren sexy Bikini-Schnappschuss frech mit „54 ist eine gute Zahl!!!!“ kommentierte.

Mit diesem Bikini-Foto feierte sich Sofia Vergara auf Instagram selbst:

Das versetzte auch die Fans in Staunen. „Du meinst 34“, kommentierte ein Instagram-User, und ein anderer witzelte: „35 steht dir ausgezeichnet.“

Party in Italien
Ihren Geburtstag beging Vergara übrigens in Italien: Mit Freunden und Familie jettete die Schauspielerin an die Amalfiküste, wo am Freitag eine große Party – mit reichlich Kuchen – stieg.

Sofia Vergara lud zur Geburtstagsparty an die Amalfiküste und teilte vom Party-Abend fleißig Schnappschüsse:

„Ich bin überglücklich über all die Liebe von euch Leuten gestern!“, schrieb die „Modern Family“-Schönheit in ihrem Posting daher auch. „Es war der beste Geburtstag aller Zeiten. Und danke Italien für meine 300 Torten.“

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Frisch verliebt
Seit dem letzten Jahr ist Sofia Vergara übrigens wieder verliebt: in US-Geschäftsmann Douglas Chabbott, der natürlich auch bei ihrem Geburtstagstrip mit von der Partie war. 

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