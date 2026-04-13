Vorsicht, Hund! So handeln Sie nach einem Tierbiss

Bis zur Sepsis

Je nach Schwere der Verletzung ist der Notruf zu wählen oder ein Arzt aufzusuchen. Denn im schlimmsten Fall kann eine verzögerte Behandlung bei einem sehr infektiösen Erreger zu einer Sepsis führen, die lebensbedrohlich sein kann. Mögliche weitere Folgen durch Bissverletzungen sind Tetanus und Tollwut. Letztere gilt in Österreich zwar als ausgerottet, nicht jedoch in anderen Ländern vor allem im Osten und Südosten Europas. Bei Hunden aus diesen Regionen und bei Reisen ist dies zu berücksichtigen.